Де і коли дивитися онлайн АЕК — «Динамо»: розклад трансляцій матчу Ліги Європи

У четвер, 27 жовтня, київське «Динамо», яке мінімально поступилося в попередньому турі французькому «Ренну» (0:1), проведе черговий поєдинок у рамках групового турніру Ліги Європи. Підопічні Мірчі Луческу вирушать на Кіпр, де у Ларнаці зіграють проти місцевого АЕКу. Нагадаємо, перший матч команд у Кракові завершився мінімальною перемогою кіпрського клубу (1:0).

Обидва клуби втратили шанси на вихід до плей-оф Ліги Європи та ведуть боротьбу за потрапляння до плей-оф раунду іншого єврокубку — Ліги конференцій. «Біло-синіх» у майбутньому поєдинку влаштує лише перемога, бажано з різницею більше ніж один м'яч, тоді як кіпріоти цілком можуть задовольнитися й нічиєю.

На уїк-енд команди провели чергові поєдинки в рамках національних чемпіонатів. «Динамо» на своєму полі не змогло обіграти полтавську «Ворсклу» — 1:1 (Буяльський, 33 — Юрченко, 44) та продовжує «бовтатися» в середині турнірної таблиці, відстаючи від лідируючого «Дніпра-1» вже на 12 очок (щоправда, при цьому маючи гру в запасі).

АЕК же взагалі програв свій матч, мінімально поступившись на виїзді АПОЕЛу — 0:1 (Доніс, 41). Команда з Ларнаки, набравши 13 очок після восьми турів, посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Кіпру, відстаючи від лідируючого «Пафосу» на сім балів.

Букмекери в майбутній зустрічі віддають невелику перевагу динамівцям. Наприклад, аналітики «Паріматч» пропонують поставити на перемогу підопічних Мірчі Луческу з коефіцієнтом 2,33, на успіх команди іспанця Хосе Луїса Ольтри — за 3,20, на нічию — за 3,35.

У прямій трансляції матч АЕК — «Динамо» на території України (початок — о 19:45) покаже телеканал MEGOGO.

Ліга Європи. Груповий турнір. 5-й тур

27 жовтня (четвер)

АЕК — «Динамо» 19:45 MEGOGO

Зазначимо, що в іншому матчі квартету турецький «Фенербахче» прийме у Стамбулі французький «Ренн».

Становище команд групи В: 1. «Фенербахче» — 10 очок (різниця м'ячів — 8:4); 2. «Ренн» — 10 (7:4); 3. АЕК — 3 (3:6); 4. «Динамо» — 0 (2:6) .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у матчі з вилученням та незабитим пенальті програло «Шахтарю».

Фото ФК «Динамо»

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram