Тяжка ніч на Дніпропетровщині: стали відомі деталі удару російських терористів по регіону

Влада Дніпропетровщини озвучила остаточні дані про атаки російських терористів увечері 25 жовтня. За уточненою інформацією очільника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, в обласному центрі загинули двоє, ще четверо — отримали поранення. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Стан трьох з них оцінюється як важкий.

На потрощеній від удару АЗС знищено колонки, автомийки, шиномонтаж, згоріли й дві легкові машини.

Також вночі артилерійських ударів було завдано по Нікопольщині — вогнем з «Градів» накрили Червоногригорівську громаду. Є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики.

Того ж дня військові з повітряного командування «Схід» збили дрон-камікадзе «Shashed-136» у небі над Нікопольщиною.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, загалом минулої доби ворог атакував понад 40 мирних міст і сіл України.

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