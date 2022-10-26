Масштабна ДТП у Львові: зіткнулися п'ять автомобілів
На Львівщині, де у серпні сталася потрійна смертельна ДТП, в аварію на дорозі потрапили п'ять автомобілів.
ДТП сталася в обласному центрі на вулиці Городоцькій, 203, повідомляє «Варта 1».
Три легкові авто отримали значні пошкодження кузова.
Внаслідок пригоди рух транспорту було перекрито у бік центру міста, повідомили в поліції області.
Нагадаємо, днями на Львівщині внаслідок зіткнення автомобіля з електропоїздом загинули двоє людей.
Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві одна з ДТП закінчилася вбивством.
Фото та відео: «Варта 1»385
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