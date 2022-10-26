Масштабна ДТП у Львові: зіткнулися п'ять автомобілів

На Львівщині, де у серпні сталася потрійна смертельна ДТП, в аварію на дорозі потрапили п'ять автомобілів.

ДТП сталася в обласному центрі на вулиці Городоцькій, 203, повідомляє «Варта 1».

Три легкові авто отримали значні пошкодження кузова.

Внаслідок пригоди рух транспорту було перекрито у бік центру міста, повідомили в поліції області.

Нагадаємо, днями на Львівщині внаслідок зіткнення автомобіля з електропоїздом загинули двоє людей.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві одна з ДТП закінчилася вбивством.

Фото та відео: «Варта 1»

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