«Так не мало бути, це біль на все життя» — стало відомо ім’я вагітної, яка загинула через рашистів у Дніпрі

Учора ввечері в Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу уламки ракети впали на автомобільну заправку. В результаті виникла пожежа, в якій загинули двоє людей. Серед них — 25-річна вагітна Інна Оданець. Молода жінка знаходилася у салоні машини, яка вже заправилася та ось-ось мала виїжджати.

«Інна здобула освіту у Дніпропетровському факультеті Київського національного університету культури та мистецтв — навчалася за спеціальністю документознавство. Працювала у дитячому розважальному центрі. Насолоджувалася життям разом з коханим чоловіком. Подружжя з нетерпінням чекало на народження малюка. Проте росіяни знищили їхні мрії. Для нас це є велика втрата. Не хочемо у це вірити. Це найбільша втрата для батьків. Так не повинно бути, це біль на все життя», — сказала авторам проєкту «Меморіал. Вбиті росією» подруга Інни Анастасія. — В Інни залишилися мама, бабуся, чоловік та сестра".



Відомо, що разом з Інною в машині був її чоловік Максим, він отримав тяжкі поранення.



«Біда наздогнала нашого товариша Макса Грома. Для нього зараз важлива будь-яка копійка. Будь ласка, не будьте байдужі, не проходьте повз! Макс у дуже тяжкому стані, він у реанімації, — йдеться у повідомленні друзів. — В нього велике горе. Максе, тримайся» .



Карта для допомоги чоловіку Інни Оданець, який зараз перебуває у тяжкому стані у лікарні: 4966 8046 0806 4852 Оданець Наталія Іванівна.



Нагадаємо, під час масштабних атак дронами-камікадзе по Києву загинула молода сім'я — чоловік і дружина, яка була на шостому місяці вагітності.

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