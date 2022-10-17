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«Знайшли в обіймах коханого»: стали відомі подробиці про загиблу внаслідок атаки дронів на Київ вагітну жінку

19:36 17 жовтня 2022
загибла Вікторія

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті атаки ворожого дрона на житловий будинок у центрі Києва загинула молода сім'я: 34-річне подружжя, яке чекало на дитину. Кличко повідомив, що жінка була на шостому місяці вагітності. Виявилось, що загиблу звали Вікторією, її чоловіка — Богданом. У момент вибуху подружжя знаходилося у своїй квартирі. Подробиці про сім'ю розповіли в магазині Goodwine, де загибла працювала сомельє:

«Сьогодні дуже темний день для нашої компанії. Сьогодні ми втратили Віку, нашу сомельє, неймовірно хорошу і чуйну людину, частину нашої родини. Шість років тому Віка стала сомельє магазину Goodwine на Мечникова. Вона була єдиною дівчинкою у відділі, але ніколи не виявляла слабкості, для неї не було складних завдань, викликів. Вона любила вино та свою роботу.

Сьогодні її тіло знайшли в обіймах із коханим чоловіком Богданом та котом у будинку, куди прилетів російський дрон. Вони чекали на дитину. Ми шалено любили Віку. Впевнені, любили і ви. Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Вікі, яку вона постійно повторювала: «Треба менше шкодувати себе». Такою сильною ми її й запам'ятаємо. Назавжди".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що внаслідок прильоту ворожого дрона у житловий будинок в центрі Києва загинули четверо людей. 16 сімей залишилися без даху над головою — будинок не підлягає відновленню. Також «ФАКТИ» повідомляли про пенсіонерку, яка дивом вижила — в момент вибуху вона знаходилася на третьому поверсі .

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«Знайшли в обіймах коханого»: стали відомі подробиці про загиблу внаслідок атаки дронів на Київ вагітну жінку

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