Президент Росії Володимир Путін готується втекти до Китаю після поразки у війні проти України. Про це в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латинініной повідомив позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович.

Зокрема, він сказав, що, за його відомостями, путін провів уже треті переговори про надання йому політичного притулку в Китаї і йому відповіли позитивно.

«За наявними у мене даними путін утретє попросив політичного притулку і цього разу йому відповіли „так“. Чому Китай? Тому що це єдина країна, яка не видасть його американцям. Він збирається писати мемуари. Ось його реальне планування. Він випрямляє щоки під час оголошення військового стану у чотирьох тимчасово окупованих українських областях, а сам домовляється з Китаєм, як линяти», — стверджує Арестович.

На уточнююче питання Латиніної про те, чи означає цей факт, що путін відмовився від застосування ядерної зброї, Арестович ствердно відповів: «У Китаї путіну висунули жорстку умову: у біполярному світі нам не потрібна ядерна війна. Тобто, в обмін на політичний притулок, йому заборонили застосовувати ядерну зброю».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що за словами військового експерта Петра Черника, путін розуміє, що на нього може чекати доля Хусейна, Мілошевича чи Каддафі, а тому воюватиме з Україною до кінця.

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