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Знищено склад боєприпасів та велику кількість техніки: стало відомо про удар Нацвардії по позиціях ворога на сході (відео)

15:27 26 жовтня 2022
Знищено склад боєприпасів та велику кількість техніки: стало відомо про удар Нацвардії по позиціях ворога на сході (відео)

Бійці одного з підрозділів Нацгвардії України завдали удару по позиціях армії рф на сході, знищивши склад боєприпасів та чимало техніки.

«Знищили склад БК, 1 — БМД (бронемашина десанту. — Авт.), 2 — БМД, місце зосередження особового складу противника та дві одиниці БАТ, які ворог використав для інженерного обладнання своїх позицій», — повідомляє МВС України у своєму Facebook.

Також нацгвардійці поділились відео з місця подій.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили про удар по позиціях ворога на окупованій ним території Луганської області — там було знищено склад із БК і як мінімум 10 кадирівців.

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