Претендент на «Золотий м'яч"-2022 переміг рак та навідався на церемонію у Парижі

28-річний Себастьєн Алле, форвард дортмундської «Боруссії», що пробилася до плей-оф Ліги чемпіонів, повернувся до тренувань через три місяці після операції з вилучення пухлини яєчка, повідомляють німецькі ЗМІ.

Щоправда, футболіст збірної Кот-д'Івуару провів напередодні перше заняття не у своєму нинішньому клубі, а в колишньому — «Аяксі». «Себастьєн запитав нас, чи може він приїхати на тренування, тому що перебуває в Амстердамі на реабілітації. Чудово, що він може бути з нами якийсь час», — сказав на пресконференції тренер амстердамців Альфред Шредер.

Зазначив, що уродженець Парижа Алле розпочав свою кар'єру в «Осері», потім виступав за «Утрехт», «Айнтрахт», «Вест Хем» та «Аякс». У майці чемпіона Нідерландів він забив 32 голи в 50 матчах, а влітку 2022-го перебрався до «Боруссії» за 35 мільйонів євро як заміна норвежцю Ерлінгу Холанду, котрий перейшов до «Манчестер Сіті». Щоправда, дебютувати за дортмундців в офіційних матчах Алле не встиг, оскільки у липні на зборах у нього виявили рак. Через хворобу Аллі довелося перенести операцію, і з того часу він проходить курс хіміотерапії.

У липні у Себастьєна Алле виявили рак

До речі, минулого тижня Себастьєн Алле з'явився на церемонії вручення «Золотого м'яча» в Парижі (івуарієць посів в опитуванні France Football 13-е місце) і розповів про своє здоров'я. «Все гаравзд. Якщо я сьогодні тут, то це тому, що все добре, справи йдуть якнайкраще, — сказав 28-річний нападник.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футбольний тренер Луї ван Гал хворий на рак.

Фото ФК «Боруссія» (Дортмунд), Twitter Sebastien Haller

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