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Україна

Новий рекорд ЗСУ: за дві години — 19 збитих дронів

8:54 27 жовтня 2022
Дрон

Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

«Із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки „Shahed-136“. 17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України. Ще два „Shahed-136“ знищили інші підрозділи Сил оборони України. П’ятнадцять „шахедів“ знищено у Одеській, три — у Миколаївській та один — у Вінницькій областях», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами.

«Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування „Схід“ зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59», — повідомили в командуванні.

Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про ситуацію на Донецькому напрямку фронту.

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