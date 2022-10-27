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Суспільство та люди

У Кличка обурилися знесенням пам'ятника Пушкіну у Києві та просять поліцію втрутитися

11:39 27 жовтня 2022
Пам&#39;ятник Олександру Пушкіну

В Києві Департамент охорони культурної спадщини КМДА звернувся до поліції з приводу порушення законодавства про охорону культурної спадщини, а саме незаконного знесення погруддя класику російської літератури Олександру Пушкіну, якого вважають винним у звірствах росіян в Україні. Про це йдеться у відповіді департаменту КМДА на інформаційний запит.

«Станом на день підготовки відповіді (24.10.2022), матеріали щодо усунення та/або переміщення „Пам'ятного бюсту О.С. Пушкіну“ Департаментом не готувалися та не розглядалися. Таким чином, проведений демонтаж об'єкта суперечить нормам законодавства про охорону культурної спадщини, у зв'язку з чим Департаментом підготовлено відповідне звернення до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо порушення досудового розслідування за наведеними фактами», — вказано у відповіді.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Києві вирішили передати в музей тоталітаризму низку пам'ятників та пам'ятних знаків радянської епохи. Йдеться про демонтаж 47 пам'яток.

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