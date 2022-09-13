Держприкордонслужба підтвердила звільнення Вовчанська на Харківщині (відео)

Напередодні російські військові оголосили Вовчанськ «столицею» тимчасово окупованої території Харківщини замість Куп'янська. Про втечу туди росіян повідомив колаборант Євген Євтушенко. Вчора, 12 вересня, з'явилася інформація про те, що ВСУ зайняли Вовчанськ. Сьогодні, 13 вересня, Держприкордонслужба України розмістила на своїх сторінках у мережі відео, що підтверджує визволення міста.

Нагадаємо, Вовчанськ було окуповано 24 лютого 2022 року. Місто розташоване на півночі області всього за п'ять кілометрів від кордону з росією.

Тим часом, за інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, «росіяни повністю покинули Кремінну, але ЗСУ ще не увійшли до міста».

«Спостерігаємо за ситуацією в Лимані, визволення якого є ключовим для нашої області, навколо міста досі тривають бої, — повідомив С.Гайдай. — Масштабна деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної та Сватового, росіяни вже почали стягувати техніку ближче до цих міст. Основний удар буде саме там.

Сьогодні Кремінна повністю порожня — росармія місто покинула. Там майорить український прапор, який підняли партизани.

Дещо схожа ситуація в Старобільську.

А ось у Сватовому рашисти спочатку втекли, але за деякий час повернулися".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як російські окупанти та колаборанти тікають із Луганщини.

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