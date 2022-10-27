Консульства України в Польщі більше не продовжуватимуть термін дії закордонних паспортів українців: що важливо знати
Дипустанови України в Польщі, де українцям доводиться отримувати нові права водія, більше не продовжуватимуть дію закордонних паспортів і не вноситимуть дані дітей. Про це повідомляє посольство України у Польщі.
«Інформуємо, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від
Там зазначили, що продовжити термін дії закордонного паспорта та внести інформацію про дитину можна у територіальних органах/територіальних підрозділах Державної міграційної служби можна у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто може виїхати без закордонного паспорта до країн ЄС.110
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