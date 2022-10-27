«Фотографували військовий об’єкт»: у Норвегії поліція затримала росіян

У Норвегії затримали двох росіян, які нібито фотографували військовий об'єкт, повідомляє норвезький телеканал TV2. Однак суд вважає, що підстав для їхнього арешту немає.

За повідомленнями ЗМІ, двоє росіян — чоловік і жінка — були затримані за фотографування військового об'єкта в Нордланді. Поліція хотіла заарештувати їх на два тижні, але суд не погодився, вважаючи, що для цього немає достатніх підстав. Суд стверджує, що поліція вказала лише на одну фотографію військового об'єкта з пристрою, що належить росіянам. Вони говорять, що фотографія була зроблена з дороги загального користування і на ній зображена пристань, що належить норвезьким збройним силам, але заборони на фотографування в цьому районі не було.

З висновком суду не погоджується поліція Нордланда, яка вже оголосила про подачу апеляції. До розгляду справи двоє росіян залишатимуться під вартою. Протягом останніх тижнів кілька росіян були затримані в Норвегії за фотографування в недозволених місцях. Однак всі вони були звільнені.

Скандинавські країни останнім часом стали чутливішими до будь-якої діяльності, яка може свідчити про шпигунство. В основному це є наслідком підриву газопроводу «Північний потік».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сімнадцять російських дипломатів були вислані з Нідерландів за те, що займалися шпигунством, зокрема, імовірно, збирали дані про комп'ютерні чіпи для російської армії.

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