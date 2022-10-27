39.16 / 39.99 38.53 / 39.62
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Фотографували військовий об’єкт»: у Норвегії поліція затримала росіян

20:30 27 жовтня 2022
російський шпигун

У Норвегії затримали двох росіян, які нібито фотографували військовий об'єкт, повідомляє норвезький телеканал TV2. Однак суд вважає, що підстав для їхнього арешту немає.

За повідомленнями ЗМІ, двоє росіян — чоловік і жінка — були затримані за фотографування військового об'єкта в Нордланді. Поліція хотіла заарештувати їх на два тижні, але суд не погодився, вважаючи, що для цього немає достатніх підстав. Суд стверджує, що поліція вказала лише на одну фотографію військового об'єкта з пристрою, що належить росіянам. Вони говорять, що фотографія була зроблена з дороги загального користування і на ній зображена пристань, що належить норвезьким збройним силам, але заборони на фотографування в цьому районі не було.

З висновком суду не погоджується поліція Нордланда, яка вже оголосила про подачу апеляції. До розгляду справи двоє росіян залишатимуться під вартою. Протягом останніх тижнів кілька росіян були затримані в Норвегії за фотографування в недозволених місцях. Однак всі вони були звільнені.

Скандинавські країни останнім часом стали чутливішими до будь-якої діяльності, яка може свідчити про шпигунство. В основному це є наслідком підриву газопроводу «Північний потік».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сімнадцять російських дипломатів були вислані з Нідерландів за те, що займалися шпигунством, зокрема, імовірно, збирали дані про комп'ютерні чіпи для російської армії.

Читайте також: Російський шпигун влаштувався на роботу до Міжнародного кримінального суду в Гаазі: подробиці детективної історії

159

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

«Ходовий салат» на всі випадки життя від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини — так ви «Мімозу» ще не готували! (відео)

Путін із лікарем

«Схуд на 8 кілограмів, має напади кашлю»: путін зникає з поля зору

Оладки без борошна

Оладки без борошна: друзі будуть у захваті від вашого рецепту

Гороскоп

Левів та Дів чекає успіх, Овнів — важлива звістка, а Раків — сюрприз: гороскоп на 27 жовтня 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту