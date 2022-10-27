Представлявся фронтовиком і просив грошей: на Київщині викрили нахабного афериста-кримінальника

Під час бойових дій шахраї намагаються заволодіти грошима громадян, спекулюючи на болючих темах, наприклад, обіцяючи посприяти у звільненні полоненого, або оголошуют збір коштів на потреби ЗСУ.

Як повідомили в МВС, поліція Київщини викрила «фронтовика», який збирав у соцмережах гроші на «автівку для підрозділа». Ним виявився 35-річний мешканець Узина, який наразі перебуває за гратами.

Чоловік розміщував пости нібито від бійця, який воює на фронті, публікував фото начебто обстріляної ворогом автівки та просив громадян про допомогу.

Фото МВС

«Поліцейські Київщини спільно із працівниками Київського слідчого ізолятора викрили зловмисника, який вже відбуває термін покарання за наркозлочини. За попередніми даними, чоловік встиг ошукати громадян на понад 100 тисяч гривень. Наразі правоохоронцям вдалося встановити двох постраждалих осіб», — йдеться у повідомленні.



Триває досудове розслідування за фактом шахрайства за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше у НБУ попереджали про шахрайську схему — нібито «соціальну допомогу від Нацбанку». Для отримання «соціально-індивідуалних виплат» аферисти пропонували громадянам заповнити анкету на шахрайському чат-боті.

Фото МВС

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