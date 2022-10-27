«Без утеплення троянди витримують температуру до -10°С»: поради, як підготувати королеву саду до холодів

Аби милуватися влітку красою трояндового саду, слід заздалегідь подбати про підготовку рослин до періоду припинення вегетації та зимівлі. Як це правильно зробити, розповіли власники розарію «Квітковий двір Котельва».

«Перш за все необхідно зрізати всі бутони, що залишилися, вирізати всі невизрілі (вони зазвичай м'які, з бордовим відтінком і зеленими шипами) слабкі пагони, що ростуть в середину куща. Також необхідно видалити з кущів все листя та спалити його. По-перше, це необхідно для профілактики чорної плямистості та інших грибкових захворювань. По-друге, листя під укриттям може загнити і заразити гниллю всю рослину. Обрізку формуючу ми восени не проводимо! Навесні буде видно, що на троянді необхідно зрізати… Щоб не дати шансу грибку, бажано обробити голі кущі залізним купоросом або готовим фургіцидом. Фургіциди розчиняються згідно з інструкцією на упаковці. Залізний купорос використовується у пропорції 300 г засобу на 10 л води (3% розчин. Переконайтеся, що місце щеплення троянд знаходиться нижче рівня землі. Загорніть кущ землею. Бажано для цього брати землю не з-під куща, щоб не оголювати кореневу систему».

Стебла плетистих троянд на зиму необхідно пригнути до землі, при цьому як прошарок між землею та трояндою використовувати дошки або пінопласт. Можна обмотати плетисті троянди ще й агроволокном.

«Не поспішайте з укриттям. Без утеплення троянди витримують температуру до -10°С. Короткочасні заморозки, навпаки, лише зміцнюють імунітет троянд. Як правило, найоптимальніший час для укриття троянд — кінець листопада, коли на термометрі стабільно встановлюється близько 0 °C. Головне, зловити момент перед тим, як випаде багато снігу. Вкрити троянду на зиму — значить створити прошарок повітря між рослиною та навколишнім середовищем. Для створення цього прошарку саме ми використовуємо сосновий лапник. Укладаємо на кущ завтовшки 20 см. Замість лапника відмінно підійде агроволокно, його вистилають на троянди, використовуючи дуги».

А як правильно зробити восени обрізку троянд, враховуючи сорти, розповіла квітникарка Світлана Швець.

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