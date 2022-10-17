«Чайні троянди не мають природного механізму зупинки зростання»: про особливості їх осінньої обрізки розповідає квітникарка

Осінь — час обрізки троянд, тим паче погода на вулиці цьому сприяє. Як саме це зробити, враховуючи сорти, розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці квітникарка Світлана Швець.

«Розпочинати осінню обрізку троянд слід при середньодобовій температурі нижче +8 тепла, ще сигналами є скидання листя на березі та тополі. У кожного типу троянд є свої особливості осінньої обрізки.

Щодо чайногібридних троянд, оскільки ці сорти були створені для постійного квітування, у них відсутній природний механізм зупинки зростання. Тому восени з настанням стабільних мінімальних заморозків (вночі до -5 градусів), можна на 4−6 бруньок обрізати ці сорти з тим, щоб навесні скоригувати обрізування на 2−3 бруньки. Така коротка обрізка пов'язана з тим, що чайногібридні троянди квітнуть на пагонах поточного року. Тому важливо пізньої осені зрізати пізні пуп'янки, які не можуть розкритися через холодну погоду, тим самим троянда збереже сили для зимівлі, і не буде їх витрачати на квітування.

Я обрізаю чайногібридну на 7−8 бруньок (зрізаю пагони з пуп'янками), пізніше, коли будуть перші нічні заморозки, обріжу коротше, на 4−5 бруньок та видалю листя. Зазвичай практикую таку обрізку раз на два роки: одного року не обрізаю троянди восени зовсім, лише зрізаю недозрілі червоні прирости, наступного року восени обрізаю троянди".

Щодо англійських троянд, то вони, за словами квітникарки, виведені з урахуванням того, щоб підготуватися до зими.

«Ці троянди мають коріння шипшини, тому їх підготовка до зими відбувається легше ніж у чайногібридних троянд та у флорибунд. У даних сортів достатньо вкоротити молоді базальні пагони (їх ще називають жировиками), вони м'які, гнучкі та можуть легко пошкодитись морозами. Їх вкорочують досить коротко, на 6−7 бруньок від місця щеплення. Інші пагони обрізають лише злегка, видаляють прирости, які не визріли, вони червоного, або коричневого кольору. Визрівшу частину пагону зеленого кольору обрізати потрібно нижче на 5−7 см від місця переходу між невизрівшою та визрівшою частинами пагону».

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Фото pixabay

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