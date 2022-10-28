Смачний кіш із печерицями та індичкою: Ганна Саліванчук показала, чим любить балувати свою родину

Актриса, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Ганна Саліванчук, яка раніше поділилася рецептом м'ясних коржиків на листковому бездріжжовому тісті, розповіла, як вона готує відкритий пиріг — кіш.

На своїй сторінці у соцмережах вона надала докладний рецепт. Для начинки пирога Анна взяла індичку та печериці.

Інгредієнти Пшеничне борошно — 250 г;

Індичка — 400 г;

Печериці — 400 г;

Вершкове масло — 120 г;

Яйця — 4 шт.;

Сир твердий — 200 г;

Вершки — 200 мл;

Холодна вода — 3 ст.л.;

Помідор;

Мускатний горіх мелений — ¼ ч. л.;

Сіль;

Перець чорний мелений за смаком;

Зелень за смаком.

Для цього пирога акторка готувала пісочне тісто. Холодне вершкове масло розтирається з борошном. Додається яйце та холодна вода, трохи солі. Тісто замішується та скатується в кулю, витримується 30 хвилин у холодильнику.

Індичка та гриби для начинки нарізаються невеликими кубиками та трохи обсмажуються. На цьому етапі додаються сіль та перець.



Охолоджене тісто розминається та викладається у змащену форму так, щоб були бортики. Тісто проколюють виделкою та підсушують 15 хвилин у духовці (температура 190°С).



Для заливки яйця добре збивають вінчиком, додають вершки, мускатний горіх, перець, натертий заздалегідь сир та сіль. Суміш ретельно перемішується.



У форму з тістом спочатку викладають гриби з індичкою, потім заливають яєчно-сирною сумішшю, а зверху викладають нарізаний помідор.



Пиріг випікається 30 хвилин при температурі 190 °C.



За бажання готовий кіш прикрашають зеленню.

Раніше акторка запропонувала своїм фоловерам приготувати салат з телятиною, авокадо та кунжутом з медово-гірчичним соусом.

Фото — скріншот

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