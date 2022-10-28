Як зробити «живу воду» із звичайної водопровідної: поради квітникарів

Перекис водню активно застосовується садівниками під час виготовлення розчину для зниження зараженості грунту небезпечними хвороботворними мікроорганізмами. А ще зайого допомогою можна покращити якість водопровідної води для поливу квітів вдома.

Використання води з додаванням тривідсоткового перекису водню може захистити рослини від багатьох поширених захворювань. Вона за своїм складом буде близькою до талої, яку так цінують садівники та городники.

Таку «живу воду» використовують для відновлення зів'ялих рослин на початковій стадії загнивання коренів і при пересадці хворих квітів (замочують на 15 хвилин 1 ст. л перекису на 1 літр води).

Вона буде корисною для профілактики розвитку гнилей (на 1 літр води 1 ст. л. перекису — 1 раз на тиждень). А ще при поливі ґрунт насичується киснем (на 1 літр води 1 ч. л. 3% перекису).

Як готувати

Для приготування розчину використається чиста вода кімнатної температури. У 1 літрі води поєднується 1 столова або 1 чайна ложка перекису, залежно від призначення використання розчину.

Щоб просто покращити якість водопровідної води для регулярного поливу рослин, достатньо додати лише 2 краплі перекису водню.

Слід пам'ятати, що вода з перекисом готується для разового використання і не придатна для зберігання — корисні властивості швидко втрачаються.

Цей препарат також застосовують для відбілювання білизни. Для цього готують водний розчин з додаванням перекису, солі та нашатирного спирту.

Перекис водню та соду використовують для видалення плісняви у пральних машинках.

Фото Pixabay

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