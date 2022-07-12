Як позбутися плісняви в пральній машині (відео)

При неправильному зберіганні або використанні пральної машини в ній можуть з'являтися грибки, неприємний запах або наліт, що призводить до поломок.

Тим часом позбутися цвілі в пральній машині і запобігти її появі можна за допомогою нехитрих рекомендацій, вважають автори youtube-каналу.

Видалення плісняви, що утворилася на зовнішніх частинах

Плісняві гриби можуть виникати як на зовнішніх частинах побутової техніки, так і на внутрішніх. Як правило, вони локалізуються на наступних частинах машини:

гумовому ущільнювачі люка (манжеті);

стінках ємності для миючих засобів;

на заливному та зливному шлангах та фільтрах.

Прибрати цвіль з гумки та інших частин можна, використовуючи спеціальний засіб або підручні речовини. Протерти поверхні можна оцтом, мідним купоросом або «Білизною» або іншим складом, але робити це слід акуратно, щоб не пошкодити матеріал.

Мідний купорос — рідину потрібно нанести на ганчірочку, протерти всю поверхню ущільнювача, залишити на добу, а після змити миючим засобом.

Лимонна кислота в суміші з водою та м'яким пральним порошком — подібну композицію наносять на поверхню, вкриту пліснявою і залишають на 24 години, потім її ретельно видаляють.

Після цього рекомендується запустити прання на найвищий температурний режим, без миючих засобів.

Щоб прибрати цвіль з ємності для кондиціонера і порошку, потрібно взяти зубну щітку і склад, що чистить — хлоровмістний засіб або суміш з води і харчової соди.

Чищення здійснюється наступним чином:

лоток витягується та споліскується під проточною водою;

на його стінки наносять миючий склад та очищають, використовуючи щіточку;

контейнер промивається під струменем води та висушується;

чисту та суху ємність встановити на місце.

Цвіль на гумці та в контейнері усунути нескладно, головне, вчасно звернути на неї увагу та почистити. Набагато складніше справа з грибком, що виникає на внутрішніх елементах техніки.

П'ять способів чищення пральної машини всередині

Якщо зовні машинка чиста, її ущільнювач, барабан і лоток не мають навіть незначного нальоту, але запах цвілі все ж таки присутній, то, швидше за все, грибок завівся на внутрішніх деталях.

У цьому випадку рекомендується використовувати такі домашні способи боротьби з грибком.

Перекис водню та харчова сода

У відділення для порошку засипають 200 г соди, додають 10 таблеток перекису. Машинку встановлюють на тривалий режим прання, вибравши максимальну температуру. Автомат повинен інтенсивно працювати протягом півгодини, потім перевести в режим «полоскання». Після прання «вхолосту» рекомендується вийняти знімні деталі та розмістити на тканині, стінки барабана витерти сухою серветкою, а фільтр вийняти та прополоскати.

Оцет

200 мл столової оцтової кислоти необхідно залити у відсік для порошку та включити прання на 90 градусах. Це дозволить відмити пральну машинку, всі її внутрішні частини від забруднень, плісняви, позбавити від затхлого запаху. Після закінчення програми всі поверхні потрібно протерти сухою ганчірочкою та включити на швидкий режим роботи, але вже без будь-яких засобів.

Харчова сода

Потрібно приготувати кашку із соди та води, обробити гумовий ущільнювач, стінки барабана, контейнер та інші частини, до яких є доступ. Засіб залишається на поверхні машинки на 30 хвилин, потім у відділення для порошку необхідно засипати пачку соди і включити агрегат у режим стрику при високій температурі.

Натрій двовуглекислий володіє високими властивостями, що очищають, а крім того, дозволяє прибрати запах плісняви і вогкості, не нашкодивши різним матеріалам техніки.

Білизна та оцтова кислота

Білизна — популярний, недорогий засіб, що активно використовується в господарстві, крім усього іншого, може очистити пральну машину від грибка та затхлості завдяки високому вмісту хлору.

У відділення для порошку заливають цілу пляшку засобу — 900−1000 мл, включають режим, який підходить для видалення сильних забруднень. Через 2−2,5 години роботи апарату програму встановлюють на 1−2 годинну паузу. Це забезпечить тотальне очищення всіх деталей та вичистити бак машини.

Після часу прання потрібно продовжити, додати у відсік для ополіскувача літр 9% столового оцту і запустити режим полоскання.

Після очищення потрібно добре просушити агрегат, залишивши дверцята відкритими на 2−3 дні. Подібний засіб повністю видаляє плісняву в пральній машині, не даючи грибку жодного шансу на розростання, проте метод досить агресивний і його не слід використовувати частіше, ніж раз на 6 місяців.

Доместос та лимонна кислота

Ще один засіб від плісняви з розряду важкої артилерії, що рекомендується використовувати у занедбаних випадках. Доместос — потужне дезинфікуючий чистячий засіб, застосування якого передбачає використання гумових рукавичок і обов'язкове провітрювання приміщення після процедури.

Гель слід нанести на барабан, протерти губкою, просоченою ним гумовий ущільнювач. Дверцята потрібно закрити і залишити на 3−4 години.

Коли пройде час, необхідно запустити режим «полоскання» і додати в машинку 3 ст. л лимонної кислоти. Після закінчення процесу слід включити режим прання, при якому температура води підвищується до 90 градусів. У відсік для порошку вміщається 200 г «лимонки».

Барабан потрібно протерти і залишити дверцята відкритими для провітрювання. Метод не тільки видалить грибок і запах, але додатково, лимонна кислота видалить з ТЕНу накип, що утворився.

Якщо під час роботи пральної машини виникне тріск або інший шум, слід зупинити процес і прибрати зі зливного шланга частинки нальоту, що відвалився.

Але в будь-якому випадку потрібно пам'ятати, що якщо доглядати за пральною машинкою належним чином, вона справно працюватиме довгі роки, а про поломки, плісняву та затхлість можна буде забути або й зовсім не стикатися з подібними проблемами.

Нагадаємо, раніше екстрасенси порадили, в які дні краще міняти постільну білизну з погляду енергетичної безпеки.

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter