«Треба надати копії документів, що підтверджують смерть роботодавця, або рішення суду»: нові зміни у сфері трудових відносин

Урядом спрощено порядок припинення трудових відносин у разі смерті роботодавця-фізичної особи, а також у випадку оголошення його померлим або визнання безвісно відсутнім. Про це повідомляє «Юридичний порадник для ВПО»:

«У таких ситуаціях працівнику необхідно подати в електронній або паперовій формі будь-якому центру зайнятості документи. Мова йде про заяву про припинення трудового договору у зв’язку зі смертю роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім чи про оголошення померлим; копію паспорта заявника або іншого документа, що посвідчує особу; копію ідентифікаційного коду працівника або серію та номер паспорта; копію примірника трудового договору або наказу про прийняття на роботу. Якщо такі документи відсутні — відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; інформацію про роботодавця: його прізвище, ім'я, по батькові, РНОКПП або індивідуальний податковий номер (для ФОП)».

Також можна надати копії документів, що підтверджують смерть роботодавця або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою; копії трудової книжки.

«У день подання від працівника заяви центр зайнятості повідомляє про припинення трудового договору Пенсійний фонд України та податковий орган. Своєю чергою ПФУ протягом 3-х робочих днів вносить відповідну інформацію до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Датою припинення трудового договору при цьому вважається день подання заяви працівником. Після спливу 3-х робочих днів із дня подання заяви працівник має право звернутися до центру зайнятості для внесення відповідних записів до трудової книжки».

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