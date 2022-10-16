Відтепер не потрібна довідка про взяття на облік ВПО: що змінилося у програмі для переселенців «єРобота»

З 29 вересня діють оновлені умови надання державної фінансової підтримки за програмою «єРобота». Як повідомляє «Юридичний порадник для ВПО», розширено перелік витрат, на які можна спрямувати грантові кошти.

«Українці, які отримають від держави грант на власну справу у розмірі від 50 тис грн, зможуть витратити його на придбання обладнання для створення або розвитку бізнесу; закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (сумарно до 50% розміру мікрогранту);послуги маркетингу та реклами (до 10% розміру мікрогранту);орендну плату за нежитлове приміщення (до 25% розміру мікрогранту);орендну плату за обладнання (до 10% розміру мікрогранту);лізинг обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування (до 50% загального розміру мікрогранту); використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія)».

Для отримання гранту на власну справу відтепер не потрібна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Подати заяву на участь у відповідній програмі мають право громадяни України, у тому числі не зареєстровані як ФОП, та юридичні особи, засновниками яких є тільки фізичні особи — громадяни України.

«Але на дату подання заяви вони не мають перебувавати та проводити свою господарську діяльність на території Криму, громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) за переліком Мінреінтеграції. Не провадити господарську діяльність на території росії та білорусі. Ці особи не мають підпадати під спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), не є банкрутами та не перебувають в стадії ліквідації чи банкрутства, не мають заборгованості перед бюджетом, не притягалися судом до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення».

З 29 вересня грантоотримувачам дозволено змінювати бізнес-план та цільове призначення коштів мікрогранту. Так, у разі збільшення вартості послуг, обладнання тощо отримувач вносить відповідні зміни до бізнес-плану, надсилає його на погодження до АТ «Ощадбанк» та відповідного регіонального центру зайнятості, який після розгляду має прийняти комісійне рішення.

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