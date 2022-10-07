Індивідуальні умови праці, зарплата, відпустка: що слід знати про спрощені трудові відносини

З 19 серпня українські підприємства та невеликі підприємства мають можливість запроваджувати спрощені умови організації трудових відносин. Нормативно-правовий акт діє протягом воєнного стану і втрачає свою чинність з дня його припинення чи скасування.

— Спрощений режим регулювання трудових відносин може бути запроваджений між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва відповідно до закону з середньою кількістю працівників за календарний рік не більше 250 осіб, — пояснює «ФАКТАМ» юристка Дар'я Лисенко. — Також він може діяти між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом. До 1 жовтня це 52 тисячі гривень, із 1 жовтня — 53600 грн. Крім того, спрощений режим може на добровільних засадах застосовується у відносинах між працівниками та роботодавцями, які мають право на його використання. Він передбачає можливість встановлення індивідуальних умов праці працівника безпосередньо у трудовому договорі.

— Які ще плюси має спрощений режим для роботодавців та працівників?

— Вони мають можливість чітко визначити у договорі порядок оплати та норми праці, гнучкість надання та перенесення щорічної відпустки, умови виникнення та порядок врегулювання конфлікту інтересів, надання «безоплатної відпустки» понад 15 календарних днів на рік з урахуванням різних обставин, розмір компенсаційних витрат працівнику у разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, підстави виникнення і припинення трудових відносин, порядок та форму обміну інформацією тощо, підстави та порядок залучення працівника до роботи у позанормовий і нічний час, святкові, вихідні та неробочі дні, розмір заробітної плати, а також відповідальність роботодавця за порушення строків виплати зарплати.

У разі погіршення істотних умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити працівника у спосіб, визначений трудовим договором, не пізніше ніж за два місяці. Крім того, спрощений режим дозволяє працівнику отримати компенсацію у разі звільнення з ініціативи роботодавця з підстав, які не передбачені Кодексом законів про працю, але додатково передбачених договором. Відповідна компенсація повинна бути виплачена у розмірі половини мінімальної заробітної плати — якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить не більше 30 днів; мінімальної заробітної плати — якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад 30 днів; трьох мінімальних заробітних плат — якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад один рік; п’яти мінімальних заробітних плат — якщо сума періодів роботи працівника у цього роботодавця становить понад два роки.

— А ким спрощений режим не може бути використаний?

— Роботодавцями, які є юридичними особами, створеними органами місцевого самоврядування або державою. Тобто це комунальні, державні підприємства, навчальні заклади тощо.

Раніше юрист пояснив, чи зараховується працівнику до стажу період військової служби.

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