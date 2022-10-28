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Події

Стало відомо про «мертвий сезон» колаборантів Херсона та Мелітополя у Криму

21:30 28 жовтня 2022
Крим

Днями херсонський колаборант Кирило Стремоусов, за голову якого патріоти України обіцяли пів мільйона гривень, заявив про створення в окупованому Херсоні підконтрольної агресору «територіальної оборони». Цікаво, що відео він записав в парку «Тайган», що у Білогірському районі окупованого Криму.

«Водночас у соціальних мережах вказують, що син злочинного фейкового «запорізького губернатора» окупантів Євгена Балицького Олександр Балицький був помічений останніми днями в «сімейному» барі в окупованому Севастополі зі своєю дружиною, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Цікаво, що з вересня 2022 року пропаганда окупантів заявляла, що Олександр Балицький нібито «вступив до лав добровольчого батальйону імені Павла Судоплатова». Та поширювала «пафосну заяву» його батька-гауляйтера. Дане терористичне формування російські загарбники створили для злочинного набору до нього жителів окупованих районів Запорізької області у ролі «гарматного м’яса».

До слова, сімейство Балицьких, яке проживає у Мелітополі, розширювало свій злочинний ресторанний бізнес у Севастополі всі роки окупації, зокрема, контролюючи місцеві розважальні заклади. Цей бізнес колаборанти раніше «оформили» саме на «бійця» Олександра Балицького через чотири «зареєстровані» на нього в реєстрах окупантів «підприємства». Очевидно, що найближчим часом та до деокупації Криму багато «материкових» колаборантів відбуватимуть на півострові свій «мертвий сезон».

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