«Полювала» за місцями дислокації українських літаків: у Миколаєві зловили на місці злочину посібницю окупантів

Правоохоронці продовжують виявляти зрадників, які пішли на співпрацю з російськими окупантами.

Співробітники СБУ викрили у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у прифронтових районах півдня України.



За даними спецслужби, зловмисниця передавала інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ, зокрема місця дислокації повітряної військової техніки на території Миколаївської області.



Вона також передавала ворогові локацію стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону.



Отримані відомості окупанти використали для підготовки прицільних ракетних ударів на українські об'єкти.



Мешканку обласного центру після початку повномасштабного вторгнення завербували спецслужби росії. У поле зору агресорів вона потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово виражала серед оточення.



Для комунікації з російським куратором використовувала анонімні месенджери, а передачу закритих даних здійснювала у вигляді електронних фото з описом місцевості.



Під час обшуків за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили засоби зв'язку з доказами конспіративного листування з ворогом.



Наразі затриманій повідомлено про підозру за скоєний нею злочин.



Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Донеччині правоохоронці повідомили про підозру священику, який закликав місцевих жителів до співпраці з військовими росії.

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