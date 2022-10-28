Найвпливовіший з агентів ФСБ серед українських високопосадовців: хто ним виявився і як готував Україну для здачі росії

Державне бюро розслідувань затримало найвпливовішого російського агента — звільненого у березні голову СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча. Він начебто багато років поспіль працював над тим, щоб росія без особливих складнощів захопила Україну, працевлаштовуючи зрадників у спецслужбах. Про це повідомляє видання OBOZREVATEL.

Ким насправді є Кулініч

Часто робота зрадників зводилась не до активної діяльності, а банальної бездіяльності. Приміром, о першій ночі 24 лютого головний кримський СБУвець отримав повідомлення від контррозвідки СБУ, згідно з яким о 4 годині ранку російські військові зайдуть на територію Криму з подальшими планами вторгнення на всю територію України. Кулініч повинен був відправити повідомлення в Київ, проте нічого не зробив.

Як мовиться в тексті підозри, на яку посилається видання OBOZREVATEL, на Херсонщині були силовики, які чекали на прихід окупантів. Водночас Кулініч, лише за підтвердженими даними, щонайменше 4 роки працював на фсб рф. Задля полегшення захоплення росією України він робив багато: заводив російських агентів на різні посади в СБУ, саботував роботу контррозвідки, передавав секретні дані росіянам. Таким чином він наразі є чи не найвпливовішим високопосадовцем, який працював на рф і причетність якого до спецслужб вдалось встановити слідству.

Запізніле викриття

На думку слідства, викрити Кулініча можна було значно раніше. Адже у квітні 2021 року з'ясувалось, що він навчався в Академії фсб і проходив військову службу у Федеральній службі контррозвідки рф.

Тоді народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський звертався до парламентського комітету з питань нацбезпеки та ДБР з вимогою скасувати його призначення.

Звісно, навчання і робота в спецслужбах рф у 1990-ті не може свідчити про продовження такої співпраці. Щоправда на дане звернення повинні були відреагувати, провівши ретельну перевірку.

Працював Кулініч і в «Енергоатомі», куди його начебто порекомендував Андрій Деркач. Який, до слова, теж навчався в Академії фсб рф.

Згодом в США зробили заяву де йшлось, що Деркач протягом десятиліть працював на спецслужби рф. Можна припустити, що в Україні погодились з цим твердженням, тому 2021 року ввели проти Деркача санкції РНБО. Щоправда тоді Кулініч знову вийшов «сухим з води». І це попри те, що він час від часу потрапляв у корупційні скандали. Приміром, в 2010 році тодішній депутат від «Партії регіонів» Володимир Ярощук звинуватив віцепрем'єра з нацбезпеки та оборони Володимира Сівковича в рейдерському захопленні. А здійснив він його не без допомоги Кулініча. Йдеться про відчудження державних земель у розмірі 220 га острова Муромець.

За твердженнями команди журналістів-розслідувачів Bihus.info, 2010 року 42 га землі в Конча-Заспі було поділено на 13 ділянок та незаконно відчужено на користь оточення нардепа Андрія Деркача, його помічників та членів їхніх сімей. Цю інформацію підтвердили і в СБУ. Державне бюро розслідувань та прокуратура відкрили кримінальне провадження. Землю було передано керівництвом Обухівської районної адміністрації, яке отримувало прямі вказівки від Олега Кулініча, про що повідомляють журналісти-розслідувачі Bihus.info.

Ні для кого не було секретом співпраця Кулініча та Сівковича, який нібито координував агентів рф в Україні, зокрема й Кулініча. Сівкович буцімто передавав інформацію 5-тій службі фсб рф.

«В Україні членами угруповання стали колишній заступник секретаря РНБО України Сівкович Володимир Леонідович, співробітник Служби безпеки України Кулініч Олег Миколайович та інші громадяни України», — говориться в поясненні правоохоронців.

Президент України Володимир Зеленський арешт Кулініча в одному зі своїх звернень прокоментував так: «Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру у державній зраді. Усі його злочинні дії задокументовані».

Серед іншого в наявності СБУ є записи розмов між Кулінічем і Сівковичем, які підтверджують роботу на фсб, втручання в кадрові призначення, інтегрування російських агентів у спецслужби.

До слова, голову СБУ Івана Баканова, якого раніше називали другом президента, звільнили з формулюванням «через зв'язок представників українських правоохоронців зі спецслужбами рф», якого він не помітив. Щоправда він не лише не помітив агентів, а й працевлаштував одного з них своїм радником.

Впливові сектанти

Цікаво, що переважна більшість поціновувачів так званого «руського міра» є також великими колекціонерами старовини і противниками прогресу. Зокрема колекціонують вони ікони, а не довіряють фінансовим установам, тримаючи гроші в готівці. Приміром, Кулініч накопичив приблизно мільйон гривень та 55 тис. доларів. Окрім того, він задекларував статую жінки в хітоні і безліч ікон: Пресвятої Богородиці «Володимирська-Десятинна», Святого Георгія, Покрова Пресвятої Богородиці, Пресвятої Богородиці «Всіх скорботних Радість».

Водночас, за інформацією херсонського видання «Міст», Кулініч є одним із лідерів секти «АллатРа». Цю релігійну організацію «Дзеркало тижня» викрило у зв'язках з рф ще у 2016-му. Адже їхня ідеологія підозріло просуває наративи ФСБ. Цікаво, що там агітують за «об'єднання світу на єдиній духовній основі, яке розпочнеться з об'єднання слов'янських народів, і глава росії відіграє важливу роль у майбутній битві добра та зла». Інакше кажучи, сектанти вірять, в росію-матір, яка має захопити усі слов'янські народи та в майбутньому «об'єднати світ».

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За даними СБУ, Кулініч активно працював над створенням мережі зрадників.

«Ми витягли всі файли, де він реально доповідав у Москву інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в нашій країні, на службі, як вони намагалися впливати на різні процеси», — розповів в інтерв'ю «Інтерфаксу» в.о. голови СБУ Василь Малюк.

росія багато років працювала над захопленням України, її агенти проникли та комфортно облаштувались в органах влади, спецслужбах. Десятиліттями вони пропагували «руський мір» через медіа, які погоджувались на таку співпрацю через гроші, створені ними ж громадські організації ну і звісно вербували силовиків.

Нагадаємо про те, що раніше «ФАКТИ» писали «Представники 1xBet в Україні Цибін і Родін збирають персональні дані українців на користь рф, — ЗМІ».

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