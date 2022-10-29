Ломаченко — Ортіс: українець виявився важчим за суперника та змусив його відкрити очі (відео)

У п'ятницю, 28 жовтня, за добу до бою в Нью-Йорку між українцем Василем Ломаченком (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки) та американцем Джемейном Ортісом (16 перемог, 8 з них — нокаутом, 1 нічия) пройшла офіційна церемонія зважування.

Незважаючи на те, що суперник вищий за нашого співвітчизника на три сантиметри, трохи важчим виявився саме українець. Під Василем ваги показали 61,1 кг (при ліміті легкої ваги 61,2 кг), під Джемейном — 60,8 кг.

Після зважування боксери влаштували фінальну битву поглядів. Як і в попередній раз, Ортіс вирішив постати перед українцем у сонцезахисних окулярах. Василь із цього приводу обурився, розвівши руками, і тим самим змусив свого суперника підняти окуляри та провести повноцінну дуель.

Нагадаємо, що поєдинок пройде на рингу знаменитої арени Madison Square Garden, його початок — не раніше 5:00 за київським часом неділі, 30 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американець Хейні захистив титул абсолютного чемпіона світу та може зустрітися з Ломаченком.

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