Де дивитися онлайн Ломаченко — Ортіс: розклад трансляцій та прогноз на бій у Нью-Йорі

У ніч на неділю, 30 жовтня, у Нью-Йорку на ринзі знаменитої арени Madison Square Garden пройде бій між українцем Василем Ломаченком (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який потрапив до чільної десятки найкращих боксерів незалежно від вагової категорії, та непереможним досі американцем Джемейном Ортісом (16 перемог, 8 із них — нокаутом).

У своєму останньому поєдинку, що відбувся у грудні 2021-го, наш співвітчизник здобув одностайну перемогу над ганцем Річардом Коммі та здобув вакантний титул WBO Inter-Continental у легкій вазі. Що стосується 26-річного уродженця Массачусетса, то в травні нинішнього року Джемейн також одноголосним рішенням суддів переміг свого співвітчизника Джамела Херрінга, ставши володарем чемпіонських поясів IBF USBA та North American Boxing Federation.

Букмекери у майбутньому поєдинку практично не сумніваються в перемозі нашого співвітчизника. Наприклад, аналітики «Паріматч» ставки на перемогу Ломаченка приймають із коефіцієнтом 1,05, на його суперника — 9,0, на нічию — 26,0. На те, що Василь переможе достроково, дають коефіцієнт 2,0, за очками — 1,85, на достроковий успіх американця можна поставити за 17,0, а за очками — 15,0.

До речі, промоутерська компанія Top Rank випустила постер до майбутнього бою, на якому зобразила українця в образі грізного Джейсона Вурхіса з франшизи фільмів «П'ятниця 13-е». «У Нью-Йорка будуть проблеми. Ласкаво просимо на тиждень бою Ломаченко — Ортіс», — із таким підписом з'явилося зображення в соцмережах.

New York is about to have a problem



Welcome to #LomaOrtiz fight week pic.twitter.com/U2ggJNoPLM — Top Rank Boxing (@trboxing) October 24, 2022

У прямій трансляції бій Ломаченко — Ортіс (початок — не раніше 5:00 за київським часом) покаже на території України телеканал MEGOGO.

Бокс

30 жовтня (неділя)

Василь Ломаченко — Джемейн Ортіс 5:00* MEGOGO

* час орієнтовний

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американець Хейні захистив титул абсолютного чемпіона світу та може зустрітися з Ломаченком.

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