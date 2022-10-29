«Укренерго» найняла скандального лобіста, який з’їздив у відрядження за 1 млн під час війни, — розслідування

Журналіст-розслідувач Денис Безлюдько повідомив, що голова правління Національної енергетичної компанії (НЕК) «Укренерго» Володимир Кудрицький користується послугами лобіста Вадима Гламаздіна, який раніше був звільнений зі скандалом з НАК «Нафтогаз Україна».



«Все те, що робив Гламаздін і Ко для Андрія Коболєва в США та Україні, він тепер робить для голови правління НЕК „Укренерго“ Володимира Кудрицького», — розповів журналіст у своєму блозі на «Цензор.нет».

За словами, журналіста-розслідувача, американському істеблішменту нібито розсилаються публікації про непересічну ефективність цього менеджера — і знову коштом державної компанії.

«Замість НАК „Нафтогаз України“ сьогодні це НЕК „Укренерго“. Вартість такого лобізму незабаром побачимо у звітах про закордонні відрядження співробітників компанії та у щорічному звіті FARA, де і буде оприлюднена відповідна фінансова інформація», — пише журналіст.

Минулого тижня було оприлюднено дані щодо закордонного відрядження експерта з інтеграції в ENTSO-Е офісу з питань взаємодії з центральними органами влади НЕК «Укренерго» Вадима Гламаздіна. У період з 10 вересня по 3 жовтня 2022 року він побував у Варшаві, Брюсселі та Вашингтоні. Вартість «відрядження» склала 981 тис. гривень. Його оплатила державна НЕК «Укренерго».

«Проживав Вадим Гламаздін лише в розкішних 5-зіркових готелях. Наприклад, вартість його готелю у Варшаві склала 49,7 тис. гривень на добу. У Вашингтоні він витратив на кімнату в готелі 41 тис. гривень на добу. Переліт „експерта“ у бізнес-класі коштував державі 232,5 тис. гривень. На трансфер (таксі, оренду автомобіля) їм було витрачено 79 тис. гривень, а на добові — 36 тис. Гривень», — пише Безлюдько.

При цьому, за його інформацією, з трьох тижнів поїздки 2 тижні він провів у Вашингтоні, займаючись лобістською діяльністю на користь свого нового шефа — голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.

«Досвід» такої діяльності Вадим Гламаздін отримав в період 2017−2021 років, працюючи уповноваженим по роботі з органами державної влади НАК «Нафтогаз України» та радником голови правління цього підприємства", — йдеться в розслідуванні Безлюдька.

Він нагадав, що Гламаздін є членом команди, яка протягом 2017−2021 років займалась піаром колишнього голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва в США.

«З реєстрів FARA (Foreign Agents Registration Act), які веде Мін'юст США, відомо, що за ці послуги НАК „Нафтогаз України“ безпосередньо, а також через своїх проксі — громадську організацію Федерація роботодавців нафтогазової галузі та її київський осередок — сплатили близько 3,3 млн доларів США американській компанії Yorktown Solutions», — повідомив журналіст.

Як зазначив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, Гламаздін і Ко більше займалися збереженням Коболєва у кріслі, ніж боротьбою проти «Північного потоку-2».

«При цьому вони це робили через американських лобістів, через піар в Україні — за гроші „Нафтогазу“, тобто за державні гроші», — писав тоді Омельченко.

За словами експерта, часто захист Коболєва полягав в атаках на уряд.

«Уряд атакували за кошти компанії, єдиним акціонером якої є уряд. Кампанія проти уряду на захист Коболєва зашкодила інтересам України», — писав Омельченко.

Про цю абсурдну ситуацію 21 травня 2021 року згадав навіть президент України Володимир Зеленській, відповідаючи на запитання щодо наслідків та інформаційного шуму навколо звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України».

«Закриються офіси, які фінансувались для лобіювання НАК „Нафтогаз“, приватні. Закриються засоби масової інформації та їх представники, які є за кордоном для лобізму тих чи інших людей, керівництва НАК „Нафтогаз“. Там великі гроші. І це платите не ви, не я, а всі громадяни України. Це серйозна проблема», — заявив президент.

Ймовірно, маючи на увазі активну лобістську діяльність проти уряду України, Зеленський також тоді сказав: «Вчора чи позавчора виходить стаття людей, які працюють за гроші НАК „Нафтогаз“, які підривають енергетичну безпеку України. Коли вони пишуть, що потенційне зняття санкцій США з „Північного потоку-2“ пов’язане з тим, що „вбили“ керівництво НАК „Нафтогаз“. Людина навіть не сумнівається, яка пише цей пост. І ми точно знаємо, що він працює одним з лобістів НАК „Нафтогаз“, він навіть керівник цього офісу у США».

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