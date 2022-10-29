В Україні створено дагестанський батальон

Від російської агресії Україну захищають не тільки громадяни України та етнічні українці. На фронті діють кілька добровольчих підрозділів, зформованих за національними, як білоруські формування, або інтернаціональними ознаками. Невдовзі серед них буде і дагестанський батальон. Поштовх до його створення ще влітку надали народні депутати України, що увійшли до міжфракційної групи «За вільний Кавказ», та авторитетні громадські діячі. Зокрема Олексій Гончаренко та Муса Мамедов, завдяки чийому законопроєкту Україна визнала незалежність Чеченської республіки Ічкерія.

Досі у бойових діях (ще до широкомасштабного вторгнення рашистів) приймали участь чеченські батальйони імені шейха Мансура та Джохара Дудаєва, у складі яких також були інгуші та представники інших народів Північного Кавказу. Як нещодавно розказав Олексію Бобровникову в ефірі Ukrainian Media Network Іслам Белокієв — спікер добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, невдовзі буде ще один кавказський підрозділ: «Батальйон створений нещодавно. До цього дагестанці були у складі ЗСУ, кримського батальона та добровольчих загонів. Та в ході дискусій виникла ідея, що їм потрібен свій лідер, свій батальон. Думаю, він матиме успіх, бо боротися з російською агресією хочуть багато дагестанців. Незабаром ми почуємо про його успіхи».

А 29 жовтня на конференції «Кавказський союз» у Києві було оголошено про створення такого підрозділу.

«Створено батальйон дагестанців імені Імама Шаміля, який буде боротись за визволення Дагестану. Батальйон спочатку допоможе Україні, а потім ми допоможемо Дагестану. Командир батальйону — Магомет Сейпулаєв. Дуже важливо, щоб народи Кавказу та всі поневолені народи Росії мали свої національні батальйони в складі ЗСУ. На основі цих батальйонів в майбутньому можна створити визвольні армії, які будуть звільняти свою землю та свої народи. Свободу можна отримати лише зі зброєю в руках!» — написав у Телеграмі про цю подію Олексій Гончаренко. І показав нового комбата.

За інформацією джерела «ФАКТІВ», створення батальону поки ще не завершене. Воно йде повністю на добровільних засадах, але формування буде діяти у складі ЗСУ. Більшість його бійців вже встигла повоювати проти росіян — як в Україні, так і на Кавказі. З огляду на те, що на Кавказі війна ведеться партизанськими методами, спеціалізуватися підрозділ буде на диверсіях.

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