39.09 / 39.91 38.37 / 39.43
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ідеальна начинка для виробів з тіста: готуємо яблучне повидло

13:26 29 жовтня 2022
яблучне повидло

Готується повидло з яблук дуже просто. Виходить густе, однорідне, гарного кольору, каже кулінарка Надія Гриб. Його можна використовувати як начинку для рогаликів, пампухів, пиріжків, пирогів. Вихід: 3,5 — 4 л.

Інгредієнти:

  • 4 кг яблук (очищені)
  • 2 кг цукру
  • 100 мл оцту

Приготування:

Яблука помити, почистити, порізати тонкими часточками. Засипати цукром і залишити на 10−12 годин, щоб яблука пустили сік.

Поставити на вогонь, довести до кипіння. Вогонь зменшити до середнього і варити, періодично помішуючи, 1 годину. Варити до потрібної вам консистенції. Якщо всі яблука не розварилися, можна збити блендером, щоб не було кусочків яблук. Тоді додати оцет і варити ще 20−30 хвилин, помішуючи.

Готове повидло розлити в стерилізовані сухі банки і закатати.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачного і легкого в приготуванні пиріга з яблуками та сирних пиріжків з яблучною начинкою.

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

майонез

Домашній майонез на молоці та без яєць: у сто разів смачніше, ніж із супермаркету

скумбрія

Засол скумбрії «Рибне сало»: неймовірна смакота — можна готувати про запас та в потрібний момент подати до столу

салат

«Ходовий салат» на всі випадки життя від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини — так ви «Мімозу» ще не готували! (відео)

Україна завдала удару безпілотниками по Севастополю, крейсер «Адмірал Макаров» пошкоджений,&nbsp;— ЗМІ

Україна завдала удару безпілотниками по Севастополю, крейсер «Адмірал Макаров» пошкоджений, — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту