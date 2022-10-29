Ідеальна начинка для виробів з тіста: готуємо яблучне повидло

Готується повидло з яблук дуже просто. Виходить густе, однорідне, гарного кольору, каже кулінарка Надія Гриб. Його можна використовувати як начинку для рогаликів, пампухів, пиріжків, пирогів. Вихід: 3,5 — 4 л.

Інгредієнти: 4 кг яблук (очищені)

2 кг цукру

100 мл оцту Приготування: Яблука помити, почистити, порізати тонкими часточками. Засипати цукром і залишити на 10−12 годин, щоб яблука пустили сік. Поставити на вогонь, довести до кипіння. Вогонь зменшити до середнього і варити, періодично помішуючи, 1 годину. Варити до потрібної вам консистенції. Якщо всі яблука не розварилися, можна збити блендером, щоб не було кусочків яблук. Тоді додати оцет і варити ще 20−30 хвилин, помішуючи. Готове повидло розлити в стерилізовані сухі банки і закатати.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачного і легкого в приготуванні пиріга з яблуками та сирних пиріжків з яблучною начинкою.

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram