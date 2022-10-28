«Смачний і легкий в приготуванні пиріг з яблуками»: ідеально для осінніх чаювань
«Це не зовсім випічка у стилі „правильного харчування“, але на чітмілі і не під час активного схуднення можна, а ще краще — приготувати своїм рідним», — пояснює дієтологиня Катерина Черкаська, яка раніше ділилася з нами рецептом рафаелло з крабовими паличками.
Інгредієнти:
- Яблука — 4 шт.
- Яйця — 5 шт.
- Цукор — 200 г
- Борошно — 200 г
- Сіль — маленька дрібка
- Розпушувач — ½ ч. л.
- Сік апельсина — 2 с. л.
- Ванілін та кориця — на смак
Приготування:
Нарізаємо яблука середніми шматочками. Збризкуємо апельсиновим соком, додаємо ванілін.
Збиваємо яйця з цукром, щоб вони збільшилися в об’ємі, додаємо сіль, ванілін, корицю, розпушувач та борошно. І ще раз все ретельно перемішуємо. Виливаємо тісто у форму для випікання, зверху посипаємо яблуками й відправляємо в духовку на 30 хв при 180 градусах.
Готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою або мигдалевими пластівцями.
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