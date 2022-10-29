Щоб спина не боліла: лікар розповів, як військовим зменшити навантаження від бронежилета

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну кількість військових у нашій країні зросла у рази. Вчорашні цивільні одягли військову амуніцію, проте бути військовослужбовцем в умовах війни непросто, ця робота має багато нюансів. Зокрема, військові скаржаться, що довге носіння бронежилета в зоні бойових дій призводить до болів у спині.

Київський реабілітолог Олександр Єрьомін входить до міжнародної Асоціації фізіотерапевтів та займається відновленням українських військових після поранень та отриманих травм. За його словами, «у людей, які постійно носять бронежилети, виникає нерівномірна компресія на кожен хребець».

«Найголовніше, якщо ви носитимете бронежилет, потрібно підготувати вашу амортизаційну систему. Що це таке? Наші ноги, це наші стопи, наші сухожилля і найголовніше — це наші сідниці. Вони є основним чинником амортизації нашого хребта. Моя порада — потрібно по можливості масажувати ноги та сідниці, тоді буде амортизація і не болітиме спина», — пояснив Єрьомін в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Слід зазначити, що Олександр Єрьомін навчався у Німеччині, Ізраїлі та Італії. Свого часу супроводжував збірні України на Олімпійських іграх. Серед зіркових відвідувачів реабілітолога були брати Клички, артисти, політики.

Однак не секрет, що проблеми зі спиною можуть переслідувати не лише військових. Раніше «ФАКТИ» розповідали, як за допомогою простих вправ позбутися болю в спині.

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