«Зробіть цей компрес із солі і про радикуліт забудете надовго»: дієві поради від народного цілителя

Фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше ділився, як здолати артрит за допомогою перцю чилі, на своїй сторінці у Фейсбуці розповів про дієві рецепти від радикуліту та остеохондрозу, які точно доступні кожному українцю.

«До 1 кілограма солі (можна і кам’яну і морську) додати 1−2 столових ложки гірчичного порошку, до цієї суміші долити чверть склянки води, перемішати і поставити на вогонь. Нагріти помішуючи до температури 50 С, щоб було гаряче, але не обпікало. Перемішати, при необхідності додати ще води. Має утворитись рівномірна напівріденька каша. Лягти на живіт, і за допомогою когось нанести лікувальну суміш на уражені місця хребта. Аплікацію необхідно закрити плівкою і зверху накрити шерстяним покривалом. Лежати, поки суміш не прохолоне, потім прибрати, місце обмити теплою водою і гарно витерти. Закутати місце шерстяним колючим шарфом. Протягом двох днів на вулицю не виходити і нічого важкого не піднімати».

Крім того, Андрій Пашов радить нагріти кілограм морської солі, і коли вона стане

гарячою, але не обпікатиме, пересипати в мішечок з марлі чи тканини.

«Тоді прямо на нього вилити 20−30 мл настойки прополісу. Прикласти мішечок до хворого місця та за допомогою бинта, закріпити. Біль зникне приблизно через 3−4 години».

Нагадаємо, що раніше Андрій Пашов радив читачам «ФАКТІВ», як у воєнний час знезаразити воду.

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