Операція ЗСУ зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, пише The War Zone.

«Швидше за все, операція по оволодінню Херсоном триватиме до кінця наступного місяця. У Херсоні зараз перебувають найбільш підготовлені та найбільш боєздатні російські підрозділи», — сказав Буданов.

За його інформацією, велика частина з них — це повітряно-десантні війська РФ, російські сили спеціальних операцій і морська піхота, тобто найбільш боєздатні підрозділи, які є у росії. Ці підрозділи посилюються також мобілізованим особовим складом.

Буданов повідомив, що на Херсонщині перебуває близько 40 тисяч військових РФ.

«Це війська в Херсоні, а також просто в районах західного берега (річки Дніпро — Авт.), а також війська, які дислокуються на східному березі», — розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Буданов додав, що росіяни можуть вдатися до часткового підриву греблі Каховської ГЕС.

«За нашою оцінкою, якщо таке рішення буде прийнято, то вони підірвуть лише дорогу, яка проходить через греблю, щоб унеможливити проїзд нашої техніки, а також шлюзи греблі, що призведе лише до часткового руйнування об'єкта», — розповів Буданов.

Як писали «ФАКТИ», раніше Буданов заявив, що символ «русского мира» Керченський міст буде зруйновано.

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