Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Seraо розповів про ситуацію на фронті, удари росіян по об'єктах у тилу України та необхідність отримати системи ППО, а також про те, чому країну-агресора можна зупинити лише силою та ізоляцією.

Він, зокрема, говорив, що Україна зверталася до Італії щодо надання засобів протиповітряної оборони. Йдеться про комплекс SAMP-T, який виробляється спільно з Німеччиною та Францією.

Президент, говорячи про бойові дії на півдні України, згадав ситуацію в Херсонській області. За його словами, противник проводить «інформаційну атаку», намагаючись переконати ЗСУ, що відступатиме з обласного центру.

«Вони не готові залишити Херсон» , — сказав Зеленський і додав, що найбільш підготовлені військовослужбовці противника залишаються на місцях. Ворог знає, що у разі успіху ЗСУ він потрапить до оточення. А своєю ІПСО росіяни хочуть змусити українців перекинути більше підрозділів на цей напрямок.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що контрнаступальна кампанія на півдні України продовжується, проте погодні умови її сповільнили. За його словами, українські військові контролюють усі мости в Херсоні, тому російські окупанти не зможуть втекти з правобережжя області — вони перебувають у пастці.

Фото — скріншот

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