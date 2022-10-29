З лікарень Херсона окупанти вивозять все обладнання, а з аптек — ліки, — Генштаб ЗСУ

Росія продовжує завдавати ударів по Україні. Протягом доби 29 жовтня противник завдав 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Зокрема, Словʼянськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 із них — по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 — по взводних опорних пунктах, а також 3 — по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та 2 БпЛА „Орлан -10“ ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об’єктів окупантів», — повідомили у Генштабі.

Там також додали, що у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої території Луганської області значні проблеми з грошовим забезпечення. Бойовики не отримують призначених виплат.

«Транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста Херсон, переміщено загарбниками до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли. Під приводом проведення підготовки до оборони міста Нова Каховка російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський заявив, що росія робить із Херсонщини зону відчуження, зону без цивілізації.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що операція ЗСУ зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада.

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