У суботу, 29 жовтня, у Великій Британії спалахнув гучний скандал. Популярне видання Mail on Sunday повідомило, що особистий телефон Ліз Трасс було зламано російськими спецслужбами. В результаті Москва отримала доступ до секретної інформації, зокрема до переговорів Трасс із міністрами закордонних справ низки західних країн щодо постачання зброї Україні та іншої важливої допомоги Києву.

Як російським шпигунам вдалося зламати захист смартфона Трасс, не повідомляється. Видання стверджує, що сталося це у липні. Злом призвів до того, що в руках Москви виявилося все листування Ліз Трасс за 2022 рік.

Британська контррозвідка одразу ж зафіксувала факт злому. Про це доповіли Борису Джонсону, який тоді ще обіймав посаду прем'єр-міністра. Нагадаємо, Трасс була міністром закордонних справ.

Джонсон разом із секретарем кабінету міністрів Саймоном Кейсом вирішили приховати факт злому та витоку секретної інформації від громадськості. Прем'єр-міністр мотивував це тим, що звістка про проломи в системі безпеки уряду внесе сум'яття в політичну ситуацію в країні, яка й так була вже нестабільною.

Нагадаємо, Джонсона на той час якраз змусили піти у відставку з посади лідера Консервативної партії. Торі готувалися до виборів нового лідера, і Трасс була одним із кандидатів. Борис пояснив Ліз, що інцидент із телефоном може серйозно похитнути її позиції та позбавити її шансів зайняти крісло прем'єр-міністра.

Як стверджує Mail on Sunday, британська контррозвідка забрала у Трасс її смартфон. Їй довелося змінити номер телефону, яким вона користувалася понад 10 років. Якийсь час друзі та колеги не могли додзвонитися до Ліз і не розуміли, що відбувається.

І ось тепер уся ця історія спливла. Пресслужба уряду Великобританії поки що відмовляється коментувати затвердження газети. «У нас надійний захист від кіберзагроз», — заявили в Лондоні.

Опозиція вимагає ретельного розслідування всієї цієї неприємної історії. Тіньовий міністр внутрішніх справ Іветт Купер назвала повідомлення про злам телефону колишнього прем'єра надзвичайно важливим питанням національної безпеки, оскільки йдеться про можливу атаку з боку ворожої держави. Вона висловила сподівання, що британська розвідка та служби безпеки серйозно сприймуть проблему.

Представниця ліберал-демократів Лейла Моран вважає, що консерватори вкотре дискредитували себе як політична сила. «Якщо з'ясується, що ця інформація була прихована від громадськості, щоб захистити лідерство Ліз Трасс у партійних перегонах, це було б непростимо», — підкреслила Моран.

Історія з телефоном Трасс здатна обвалити рейтинг консерваторів, який тільки-но почав зростати після призначення Ріші Сунака новим прем'єр-міністром.

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