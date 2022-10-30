«Суміші білого оцту або ефірних олій особливо шкідливі для шкіри немовлят»: що важливо знати про прання дитячого одягу

Одна лише зміна прального порошку може спровокувати свербіж та запалення шкіри у діток. Й разом з тим дотримання правил прання може допомогти полегшити симптоми екземи, дерматиту та запалення шкіри. Про це на своїй сторінці у соцмережі розповіла українська дерматологиня Катерина Бакіко.

«Перевага надається рідким сумішам, оскільки вони легше розчиняються у воді, — радить лікарка. — Вони краще піддаються споліскуванню з одягу і менше залишаються на тканині. Крім того, порошки й таблетки є більш їдкими. Також з рідким пральним засобом ви можете використовувати меншу кількість засобу за рекомендовану в інструкції. Зазвичай достатньо великої столової ложки.

Під час прання одягу вашої дитини встановіть подвійний (інколи він називається гіпоалергенний) цикл полоскання, щоб ретельно виполоскати весь мийний засіб.

Кондиціонери для білизни містять синтетичні ароматизатори й часто погано переносяться дітками, у яких є атопічний дерматит або якась проблема зі шкірою.

Раджу скористатись сушильною машиною, що зробить одяг м’якшим і еластичнішим. Якщо у вас немає сушарки, вибирайте пом’якшувачі для тканин, які містять дуже мало ароматизаторів. Краще обійтися без ополіскувача і мати жорсткий одяг, аніж одяг, наповнений хімічними подразниками".

За словами лікарки, слід уникати мийних засобів, що містять сильні ароматизатори або ефірні олії, оскільки ароматичні речовини, синтетичні чи натуральні, є алергенами.

«Будьте обережні з такими твердженнями, як „гіпоалергенний“ або „дерматологічно протестований“, оскільки ці тести проводяться зазвичай на дорослих, а не на дітях і не завжди є добрими по складу, — застерігає Катерина Бакіко. — Щоб купувати продукти, що містять якомога менше алергенів, шукайте позначку „Алерген контрольований“. Ця етикетка говорить, що продукт не містить будь-яких компонентів, які класифікуються як потенційні алергени, таких як ароматизатори (ліналоол, лімонен тощо) або консерванти, такі як ізотіазолінони. Навіть якщо ви прихильник натуральних мийних засобів, будьте обережні з певними формулами. Суміші білого оцту або ефірних олій, наприклад, особливо шкідливі для шкіри немовлят».

Також Катерина Бакіко радить прати одяг перед тим, як одягнути його вперше. Це допомагає усунути велику кількість хімічних залишків, які використовуються у текстильній промисловості.

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