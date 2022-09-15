«Батьки зобов’язані інформувати школу про місцезнаходження дитини»: попереджає МОН

Чимало дітей в умовах воєнного стану вимушені були виїхати з родинами за межі України. А школа, де навчалися діти, повністю знищена. Чи можна в такому випадку дистанційно навчатися в українській школі, перебуваючи за кордоном, розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО».

«Згідно з листом МОН України, школярам, які в умовах воєнного стану були вимушені змінити місце проживання (перебування), гарантується організація освітнього процесу в дистанційній або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників. Крім того, передбачається можливість затвердження індивідуального плану навчання для учня. За таких умов навіть перебуваючи за кордоном, діти можуть продовжувати навчання в українській школі. При цьому зруйнування будівлі освітнього закладу не є перепоною для припинення навчального процесу. Навчальний заклад має право організувати дистанційне навчання дітей».

Втім, для уточнення особливостей організації освітнього процесу, пояснюють юристи, необхідно звернутися до адміністрації закладу освіти, в якому навчалися діти до виїзду за межі країни.

«Насамперед треба дізнатися, чи запроваджено ним дистанційну форму освіти. Якщо таку можливість школа не передбачила, дитина може продовжити навчання в іншому навчальному закладі України. Дитину не можуть відрахувати зі школи без заяви батьків навіть за її відсутності на заняттях без поважних причин. Така заборона прямо визначена наказом МОН. Але батьки зобов’язані інформувати школу про місцезнаходження дитини. У разі пропуску дитиною занять без поважних причин понад 10 днів школа має повідомити про це службу у справах дітей».

Нагадуємо, як організовано навчальний процес.

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