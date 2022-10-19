Як батькам-переселенцям отримати кошти на новонароджену дитину: поради юристів

Чи мають право батьки-переселенці оформити допомогу на проживання на новонароджену дитину та що для цього потрібно? Таке запитання досить часто останнім часом отримують фахівці «Юридичного порадника для ВПО». Тож вони дали вичерпну відповідь.

«Допомога на проживання ВПО з травня 2022 року надається переселенцям, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи та з 24 лютого 2022 року перемістилися із Криму або громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), або мають зруйноване або непридатне для проживання житло внаслідок пошкодження та при цьому: подали заявку на відшкодування відповідних втрат до 20.05.2022 через „Дію“, або мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією росії».

Юристи зазначають: в останньому опублікованому переліку громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, наразі вказані громади 9 областей.

«При цьому отримати довідку про взяття на облік ВПО можуть також діти, які прибули без супроводження батьків, законного представника, та / або які народилися у внутрішньо переміщеної особи. Якщо ви перемістилися після 24 лютого 2022 року із населеного пункту, який включено до переліку громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), та маєте діючу довідку про взяття на облік ВПО, маєте повне право оформити аналогічну довідку своїй новонародженій дитині та подати на неї заяву про виплату допомоги на проживання ВПО. Розмір допомоги на дитину становить 3000 грн на місяць. При цьому виплати надаються незалежно від того, чи працевлаштовані повнолітні члени сім’ї, чи є у родини будь-які доходи, депозити, рухоме або нерухоме майно».

Нагадаємо, що в Україні продовжили термін подання повторних заявок біженців на виплату 2000 гривень.

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