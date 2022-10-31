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Під завалами на території Святогірської лаври знайшли ще одного загиблого — ДСНС (фото)

13:58 31 жовтня 2022
Під завалами на території Святогірської лаври знайшли ще одного загиблого&nbsp;— ДСНС (фото)

Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври, поблизу якої росіяни влаштувати катівню під час окупації. Виявлено тіла трьох осіб. Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

«Вчора рятувальниками 6 Державного пожежно-рятувального загону проводились роботи з розбору завалів частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. У ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб. Особовим складом Слов’янського гарнізону проведено розчищення та розбір 10 тон будівельних конструкцій», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», Свято-Успенська Святогірська лавра зазнавала руйнувань під час обстрілу міста Святогірськ.

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