Рашисти влаштували катівню в одній із найбільших українських святинь

Після звільнення Святогірська на Донеччині там почали роботу українські правоохоронці, які документують злочини ворога. Цього разу СБУ виявила нову катівню рашистів поблизу однієї із найбільших святинь краю — Святогірської Лаври.

Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку, повідомили в прес-центрі СБУ.

Як виявилося, російські військові насильно утримували там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України, піддаючи їх тортурам. Відповідні докази вчинення злочинів було виявлено оперативниками та слідчими СБУ під час огляду приміщень пансіонату.

«Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів. У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії», — повідомляють в СБУ, додаючи, що кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань ще має бути встановлено.

Нагадаємо, раніше у катівні окупантів на звільненій Харківщині знайшли коробку з вирваними золотими зубами.

Фото СБУ

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