Засуджений за контрабанду наркотиків пілот допоможе контролювати владу в росії: указ путіна

Президент росії володимир путін призначив членом Громадської палати рф засудженого за контрабанду наркотиків льотчика Костянтина Ярошенка, якого росія обміняла на громадянина США Тревора Ріда.

Указ диктатора-вбивці про призначення Костянтина Ярошенка членом Громадської палати російської федерації набув чинності 28 жовтня, повідомляє Інтерфакс.

Костянтин Ярошенко з Ростова-на-Дону — російський льотчик, який був затриманий в Ліберії в 2010 році за підозрою в підготовці перевезення великої партії кокаїну. Пілота було депортовано до США, де у вересні 2011 року він був засуджений до 20 років ув'язнення. Ярошенко відкинув висунуті проти нього звинувачення. Навесні 2019 року москва звернулася до відповідних органів США з проханням про передачу ув'язненого Ярошенка для відбування покарання в росії. Міністерство юстиції США відхилило запити росії щодо затриманого.

У квітні 2022 року Вашингтон і москва здійснили обмін. Ярошенко повернувся до росії після обміну на Тревора Ріда, колишнього американського військовослужбовця, який відбував дев'ятирічний термін ув'язнення в росії за те, що у 2020 році поставив під загрозу життя двох співробітників поліції в москві. Рід не визнав себе винним і вважає вирок у своїй справі політичним.

Громадська палата російської федерації є консультативно-дорадчим органом, який у своєму нинішньому вигляді діє з 2006 року. Президент росії призначає 40 членів палати — осіб, які мають особливі заслуги перед державою і суспільством. Громадська палата у складі 168 членів покликана узгоджувати інтереси громадян, їх об'єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування з метою вирішення найважливіших економічних і соціальних проблем, забезпечення національної безпеки, захисту прав і свобод громадян, конституційного ладу та демократичних засад розвитку громадянського суспільства в росії.

Нагадаємо, що «ФАКТИ» публікували інтерв'ю політолога Кирила Сазонова «Стадо, що тікає від мобілізації — плоть від плоті росії. Вони будуватимуть невелику росію навколо себе, але в іншій країні».

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram