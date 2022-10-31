Відмовляться від запрошення королівської сім’ї на Різдво: принц Гаррі досі не примирився зі своєю родиною

Загалом, Різдво сприймається як свято любові, коли родина збирається разом і проводить час у роздумах. Однак у випадку з британськими королівськими особами відносини між принцом Гаррі і його дружиною герцогинею Меган та іншими членами сім'ї є більш ніж напруженими. Висловлювалася надія, що пил осяде під час похоронної служби Королеви Єлизавети ІІ. Але Гаррі і його брат принц Вільям не зблизилися. Не все так райдужно було і з королем Чарльзом ІІІ.

За повідомленням британської газети «The Mirror», принц Гаррі має твердий намір відхилити можливе запрошення свого батька на майбутнє Різдво. Втім, поки що невідомо, чи Чарльз ІІІ взагалі надасть таке запрошення своєму синові. Також повідомляється, що Гаррі, ймовірно, не побачиться з братом і його дружиною принцесою Кейт на Святвечір.

Інсайдер повідомив виданню, що відносини досягли «дна». З огляду на майбутню біографічну книгу принца Гаррі (оригінальна назва — «Spare», що у перекладі означає «Запасний» — Авт.), це не дивно: за повідомленнями ЗМІ, назва є так званим посиланням до прізвиськ братів-принців Вільяма і Гаррі: «Спадкоємець і Запасний». Після смерті королеви Єлизавети ІІ вони стали як ніколи актуальними. З того часу принц Вільям є першим у черзі на престол, а Гаррі — п'ятим після дітей Вільяма.

Книга Гаррі буде опублікована в англійському оригіналі 10 січня 2023 року.

Інсайдери підозрюють, що Гаррі буде зводити рахунки зі своєю сім'єю.

«Ця книга може означати кінець будь-яких стосунків Гаррі зі своєю сім'єю, і це жахливо сумно», — цитує видання «The Mirror» слова джерела.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували розповідь біографа королівської сім’ї про відносини короля Карла III з принцом Гаррі.

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