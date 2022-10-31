В Україні активізувалися шахраї. Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали шахрая, який видавав себе за співробітника СБУ. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур «уникнення» економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тисяч доларів США. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

«Також він „гарантував“ використати свої „зв'язки“ для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин рф. Шахрай запевняв, що начебто зможе „вирішити“ ці питання з Офісом Генпрокурора, Службою безпеки та РНБО. Для маскування злочинних дій він використовував підроблене „службове посвідчення“ співробітника СБУ. Правоохоронці своєчасно викрили шахрая і затримали під час передачі йому 250 тис. дол», — повідомили у відомстві.

Встановлено, що це злочинець, який вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Київщині викрили нахабного афериста-кримінальника.

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