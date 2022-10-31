Влада розглядає можливість евакуації мешканців Київської області

Часті масовані атаки російських загарбників на об'єкти критичної інфраструктури можуть призвести до того, що мешканців Київської області можуть тимчасово переселити до інших регіонів. Про це заявив голова КОВА Олексій Кулеба.

«Якщо ми зрозуміємо, що інфраструктура настільки пошкоджена, що ситуацію не вдасться вирішити швидко, є план, як тимчасово перевезти людей до регіонів, де ситуація стабільніша», — сказав Кулеба в інтерв'ю польському виданню Onet.



Ця заява Кулеби пролунала минулого тижня.

Сьогодні у телемарафоні він заявив, що жодних евакуаційних заходів на території Київської області не відбувається і найближчим часом не планується. Ситуація з енергетикою є складною, але контрольованою.



«Наразі все спокійно, ми не проводимо евакуацію, жодних дій з цього приводу не планується найближчим часом. Усі знаходяться на своїх місцях, ситуація контрольована», — наголосив глава ОВА.

Нагадаємо, сьогодні через обстріл 80% киян залишилося без води й більша частина жителів столиці була без електрики.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Києві відключатимуть електроенергію тричі на день.

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