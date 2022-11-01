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Україна

У Києві та семи областях продовжать відключати світло: що відомо

10:22 1 листопада 2022
ліхтар

На ранок 1 листопада у Києві відновили роботу об'єкти енергетичної інфраструктури, які постраждали від масованих атак росіян учора вранці.

Через значний дефіцит в енергосистемі у столиці продовжаться відключення електроенергії. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Енергопостачання в Києві відновили. Але відключення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора — значний», — зазначив він.

За даними Кличка, увечері 31 жовтня повністю відновлено водопостачання у столиці.

«Дякую фахівцям „Київводоканалу“ та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці», — додав він.

За інформацією «Укренерго», планові відключення електрики намічені, окрім Києва, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Саме у цих регіонах атаки на українську інфраструктуру були наймасовішими. Окрім житлових будинків, енергоспоживання відключають і промисловим підприємствам, і бізнесу.

«Укренерго» разом з операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру у найкоротший термін. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Просимо українців про розуміння та допомогу. Питання собі «Що я можу вимкнути» і вимкнення зайвого — це допомога нам на енергетичному фронті", — зазначили у компанії.

Нагадаємо, армія росії атакувала українські міста ракетами та дронами-камікадзе близько 7 ранку 31 жовтня. Зокрема, у Києві під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони, проте деякі з них влучили в енергетичні об'єкти. Загалом в Україні внаслідок цієї атаки було різною мірою пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури.

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