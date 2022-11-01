Російська ракета пошкодила Польський дім в Україні: розпочато збір коштів на лікування поранених

Нова Каховка під Херсоном залишається окупованою російськими військовими. Нещодавно розташований там Польський дім зазнав серйозних пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу. Троє людей отримали поранення. Розпочато онлайн-збір коштів для поранених.

«Польський дім у Новій Каховці вже давно співпрацює з муніципалітетом міста Олесніца. Саме тут він знаходить людей, які цікавляться Польщею та мають польське походження, щоб дізнатися про нашу культуру та мову. Директором закладу є Ігор Янішевський, який наразі проживає у Польщі та неодноразово організовував або співорганізовував перевезення допомоги для українців. Він не може повернутися на свою батьківщину, оскільки вона окупована росіянами… Ракета С-300 впала на земельну ділянку поруч з Польським домом, — повідомляє польське видання www.rmf24.pl. — У будинку проживали три польські родини, які раніше втратили свої домівки під час війни, що триває. З них троє отримали важкі поранення. Постраждалі були доставлені до лікарні. Ще четверо людей також залишилися без даху над головою і були прилаштовані до сусідів. Всі вони мають польське походження».

За словами знайомих Янішевського, три такі ракети вилетіли з території, яка також контролюється російськими військами, і одна з них несподівано відхилилася від інших, пошкодивши один бік будівлі та її дах. Тож не виключено, що це було старе пострадянське обладнання, яке вийшло з ладу, або ж це була цілеспрямована атака.

«Хвилин через п'ятнадцять приїхали військовослужбовці і зібрали рештки ракети. Через пів години приїхали люди з фсб і зробили запис, що це була українська ракета. Але Україна цього не робить», — зазначає Янішевський.

Пропагандистський канал Russia Today показав Польський дім. В ефірі жінка розповіла про збитки, нібито завдані українськими ракетними обстрілами, описавши масштаби руйнувань. Янішевський впізнав у ній сусідку, яку він назвав «колабораціоністкою», і розцінив матеріал як свідому маніпуляцію.

У Польському домі наразі пошкоджено дах. На жаль, через війну немає можливості доставити будівельні матеріали на об'єкт чи надати іншу необхідну допомогу. Спілка поляків України оголосила про початок збору коштів для постраждалих від російської ракетної атаки. Гроші потрібні і на подальшу реконструкцію Польського дому в Новій Каховці.

Раніше повідомлялося, що росія готується зруйнувати греблю Каховської ГЕС та звинуватити у цьому Україну.

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