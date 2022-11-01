Названо «чудо-засіб», який допомагає зберігати білизну свіжою та приємною на дотик навіть у найсирішу погоду

Холодна і сира погода, та ще й у разі затримки початку опалювального сезону призводять до того, що білизна в шафі або білизняному кошику стає неприємними на дотик і набуває специфічного запаху. Про це пише greenpost.ua.

Але, виявляється, легко впоратися з цією «осінньою» проблемою допоможе звичайна шкільна крейда білого кольору, або набір кольорових крейд для малювання на асфальті.

Справа в тому, що він добре вбирає вологу і саме тому його можна використовувати для поглинання зайвої вологи в шафі шафи. Головне, щоб перед його використанням, у шафі не завелися пліснява та грибок. У боротьбі з ними крейда безсила.

Щоб шматочки крейди не забруднювали одяг, їх можна скласти в тканинні мішечки або в звичайні шкарпетки і розмістити їх по шафі.

Ще одна проблема, з якою впорається крейда — білизна у кошику для брудної білизни. Коли прання відбуваються в ощадливому режимі, там збираються речі протягом кількох днів або тижня. Злежавшись і наситившись вологою (а у ванній її більше, ніж у шафі), вони інтенсивно відволожуються і починають неприємно пахнути. Запобігти цьому процесу також просто — цього разу мішечок з крейдою кладеться на дно корзини для білизни.

Як ще можна використовувати шкільну крейду в господарстві?

Білий шматочок цілком здатний упорядкувати гардероб. Він чудово впорається з брудом на комірцях та манжетах, де накопичуються піт та жирові виділення. Жовто-сірий колір безнадійно псує одяг. Випрати такі плями дуже складно, тому що жир надійно захищає бруд від пральних порошків.

Тому рекомендується потерти брудне місце крейдою. Вона чудово прибере масляні потіки та відкриє доступ до забруднень, які вдасться відчистити.

Допоможе шкільний брусок упоратися і з жирними плямами на одязі. Досить просто потерти місце падіння масляного бутерброду на штани, спідницю чи сорочку.

Також можна нанести подрібнену крейду на пляму і почекати, поки вона вбере надлишки жиру та рідини.

Після цього речі необхідно випрати у звичайному режимі і сміливо надягати знову.

Впорається крейда і з очищенням замші. Для того, щоб надати замшевим речам початковий вигляд, необхідно нанести подрібнені шматочки на замшу і залишити на кілька годин або на ніч. Вранці треба просто видалити шматочки речовини та протерти замшу щіточкою.

Нагадаємо про те, що «ФАКТИ» писали «Порошок на одязі, алергія на шкірі: як зрозуміти, скільки прального порошку потрібно класти у пральну машинку».

Фото pixabay

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