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Речі залишаються білосніжними на довгі роки: приготуйте цей диво-розчин для прання

20:45 31 жовтня 2022
прання білих речей

Надія Бурлачук вже багато років користується цим способом і відпирає свої кухонні рушники. Оскільки вона кондитерка й багато випікає, то рушники завжди в жирних кремах, барвниках, шоколаді. Але з цим можна легко впоратися та зробити їх бездоганно чистими, без жодних плям, ділиться вона у себе на сторінці у соцмережі.

«Я беру літрів 8−10 крутого окропу, виливаю в таз, додаю 1/3 упаковки порошкового відбілювача та 2−3 таблетки ацетилсаліцилової кислоти. Все буде шипіти та булькати. Далі в цьому розчині замочую на кілька годин рушники, поки вода не охолоне до такого стану, щоб можна було руками їх витягувати. Далі рушники злегка віджимаю та закидаю в пральну машинку на режим полоскання».

Так само Надія відбілює дитячі шкарпетки, скатертини після застілля. В результаті речі не сіріють, не жовтіють, а лишаються бездоганно білими не один рік.

А що важливо знати про прання дитячого одягу, розповіла українська дерматологиня Катерина Бакіко.

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